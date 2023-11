Criza ucraineana a marcat un punct de cotitura pentru consumul de gaze din Europa, care se asteapta sa scada din nou in acest an, pe masura ce locuintele si firmele adopta masuri de imbunatatire a eficientei si pompe de caldura, potrivit organismului mondial de supraveghere a energiei, Agentia Internationala pentru Energie (AIE), scrie The Guardian.Un raport al Agentiei Internationale pentru Energie a constatat ca economiile dezvoltate de pe continent si-au redus consumul de gaze cu 15% in ... citeste toata stirea