Razboiul din Ucraina in mass-media nationala si internationala. ,,Razboaiele le-au declansat liderii, dar le-au purtat in spate popoarele"

Dupa cea de-a doua conflagratie mondiala si tensiunile Razboiului Rece, razboiul din Ucraina este, de departe, cel mai sangeros conflict care a marcat Europa. A mai fost razboiul din fosta Jugoslavie, dar acela a fost un razboi civil, cu tensiuni etnice, in care a intervenit NATO si ONU. Aici ne confruntam cu o invazie de tip sovietic, in cel mai dur stil stalinist, efectiv soldatii rusi tragand in case, blocuri de locuinte, macelarind civili nevinovati fara somatie, toate la ordinul ,,tarului". ... citeste toata stirea