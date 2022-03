"Razboiul" e deja... la pompa: Cozi si haos in benzinariile din toata tara, o isterie "brusca" si la Brasov

"Incepeti sa va umflati rotile la biciclete" a fost "gluma amara" lansata intre soferi miercuri dupa amiaza, la Brasov. Si la noi, ca si in toata tara, in cursul dupa-amiezii s-a iscat brusc o isterie nationala, benzinariile fiind blocate de cozi de masini, soferi aliniati pe sute de metri, speriati de evenimentele din ultimul timp de pe plan mondial, care au generat scumpiri exagerate ale carburantilor. Benzina si motorina au ajuns la preturi pe care nici in cele mai negre scenarii nu ni le ... citeste toata stirea