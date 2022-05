Primaria Brasov a notificat P&P SRL sa puna in aplicare noul program de tarifare incepand de marti. In cursul zilei de astazi, Curtea de Apel Ploiesti a admis recursul Consiliului Local Brasov, respingand actiunea P&P pentru anularea Hotararii Consiliului Local nr. 692/2020 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al sistemului de parcare din municipiul Brasov.Una dintre principalele modificari prevazute in acest regulament este modul de taxare a parcarilor publice. ... citeste toata stirea