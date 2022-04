Razboiul pentru Piata Sfatului. Un proiect impotriva designului, impotriva formelor gratuite, autoflatante

Au fost momente stupefiante in sedinta Consiliului Local Brasov din 27 aprilie. La prezentarea modificarilor pe care ar trebui sa le suporte Piata Sfatului. Arhitectii care au castigat 300.000 de euro trebuiau sa vina cu o prezentare clara. Sa lamureasca lucrurile. Se pare ca nu au reusit.In mod cert, in lumea lor, acesti arhitecti sunt valorosi. Iar ei au facut ce li s-a cerut si au venit cu idei pentru modificari in Piata Sfatului. Mai bine spus, ce nu li ... citeste toata stirea