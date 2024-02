Viceprimarul Brasovului, Sebastian Rusu, a obtinut din partea Curtii de Apel Brasov o sentinta definitiva favorabila in litigiul cu primarul Brasovului, Allen Coliban, in dosarul ce a vizat aplicarea sigiliului pe usa biroului vicelui de catre Primaria Brasov. Sebastian Rusu a castigat in instanta dreptul de a ocupa biroul din sediul Primariei, de pe Bulevardul Eroilor si in 22 decembrie 2023, insa decizia nu era definitiva. Primaria Brasov a contestat decizia primei instante, iar recursul a ... citeste toata stirea