Razia "alcool"

Vineri,14 februarie, si sambata, 15 februarie, in tot judetul a fost "razie pentru alcool". 36 de politisti (18 echipaje) din mai multe localitati au fost angrenati in actiune, la filtrele instituite fiind verificati 470 de conducatori auto."Pentru neregulile constatate au fost aplicate 28 de sanctiuni contraventionale si au fost retinute, in vederea suspendarii, 14 permise de conducere", ... citește toată știrea