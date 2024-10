Razia "alti politisti" la Codlea - Dumbravita

Dupa Apata, IPJ Brasov a organizat o alta razie cu personal de la Brasov (IPJ, Politia Transporturi si Jandarmeri), de aceasta data in Codlea si Dumbravita.Descinderea avut loc vineri, 11 octombrie, iar scopul: "de a diminua riscul de victimizare a populatiei, de a preveni si combate infractionalitatea pe toate segmentele si de a identifica si trage la raspundere persoanele care incalca prevederile legale". Actiunea s-a desfasurat in doua etape, in intervale orare diferite, iar in cadrul ... citește toată știrea