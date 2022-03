Razia "Metropola": Filtru dupa filtru pe rutele Brasov - Sacele - Predeal, Brasov - Ghimbav - Codlea

Doua razii in sistem "cascada" au organizat politistii din judetul Brasov marti, 22 martie, vizati fiind in principal fiind cei care care nu respecta regimul legal de viteza.Primele filtre succesive au fost instituite in prima parte a zilei, in intervalul orar 10.00-12.00, pe DN 1, cu echipaje ale Politiei de la Brasov, Predeal, Sacele si Ghimbav, fiind utilizate 3 cinemometre TruCam si 2 aparate radar Autovision.96 de soferi au fost amendati (42.500 de lei in total), 78 dintre sanctiunile ... citeste toata stirea