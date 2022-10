Razia "patroni", in zona Rupea - Homorod, DN 13

In cursul zilei de sambata, 22 octombrie, in intervalul orar 11.30-15.30, politisti de la Brasov (de la Criminalitate Economica, Serviciul Rutier si Serviciul Ordine Publica), au desfasurat o actiune cu efective marite pe raza localitatilor Rupea, Bunesti, Viscri, Dacia, Cata, Racos, Maierus, Crizbav si Homorod, precum si pe tronsoanele de drum de pe raza judetului Brasov ale DN13, ce a avut ca scop "prevenirea si combaterea infractionalitatii in domeniile drepturilor de autor, evaziunii ... citeste toata stirea