Razie a Politiei Brasov pentru combaterea infractionalitatii economice in statiunile turistice. 100 de firme verificate

In 22 februarie, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice a desfasurat o actiune de amploare in statiunile turistice Poiana Brasov, Predeal, Bran si Rasnov.Distribuie daca iti place!Scopul principal al actiunii a fost prevenirea si combaterea infractionalitatii economice, verificarea provenientei marfurilor comercializate si respectarea legislatiei in domeniu.Peste 100 de operatori economici si 90 de vehicule verificate in statiunile turisticeLa actiune au participat peste 60 ... citește toată știrea