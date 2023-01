Razie de amploare in judet pe linie rutiera. In 3 ore au fost aplicate 52 de amenzi, 11 permise suspendate si 2 masini scoase din circulatie

O razie a politistilor a fost organizata vineri, 13 ianuarie 2023, in intervalul orar 6.30- 9.30, pe raza judetului Brasov, concomitent in toate judetele tarii, pe linia transportului rutier public de persoane si reducerea accidentelor rutiereCe s-a urmaritVerificarea respectarii perioadelor de conducere, a pauzelor si perioadelor de odihna, de catre conducatorii autovehiculelor si existenta verificarii metrologice a aparaturii tahograf;Legalitatea tipului de transport, sub aspectul ... citeste toata stirea