In noaptea de sambata spre duminica, 2/3 septembrie, in intervalul orar 22.00 - 6.00, toate sectiile de politie din Brasov au fost mobilizate intr-o razie de noapte in zona centrelor economice, fiind instituite si filtre pe principalele artere din municipiu.In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au legitimat 136 de persoane si au ... citeste toata stirea