In noaptea de duminica spre luni, 4/5 decembrie, in intervalul orar 22.00 - 3.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectiile 1-5 Politie, Biroul Rutier, in colaborare cu politisti locali, au organizat si desfasurat o actiune cu efective marite pe raza municipiului Brasov, actionand, cu preponderenta, in zona cluburilor de noapte. Potrivit raportului ... citeste toata stirea