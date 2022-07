Sambata, 2 iulie, in intervalul orar 18.00 - 22.00, politisti din Brasov, cu intarir de la Jandarmerie sI Actiuni Speciale, au desfasurat o actiune cu efective marite, pe raza localitatii Apata. "In cadrul actiunii, politistii brasoveni au legitimat 57 de persoane si au efectuat 20 de testari cu aparatul alcooltest, iar pentru abaterile constatate au aplicat 15 sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 36.000 lei", ... citeste toata stirea