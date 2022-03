Razie dupa razie in zona Garii. Amendat a fost un "pustan" de 18 ani: 580 de lei pentru ca s-a pus in gura cu Politia

In noaptea de marti spre miercuri, 1/2 martie, in intervalul orar 22.00-01.00, politistii au desfasurat o noua actiune "in zona unei parcari situata pe bulevardul Garii din municipiul Brasov, precum si in zonele adiacente acesteia, ce a avut ca scop verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice, precum si pentru prevenirea si sanctionarea faptelor antisociale", se arata in raportul IPJ.In cadrul activitatilor desfasurate au fost legitimate 34 ... citeste toata stirea