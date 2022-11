Si sambata, 5 noiembrie, si duminica, 6 noiembrie, Politia si-a instalat, cate 3 ore in fiecare seara, dispozitivele de razie rutiera, vizatI fiind soferii bauti sau drogati la volan.Sambata, actiunea s-a derulat intre orele 19.00-22.00, fiind opritI in trafic si testati 150 de conducatori auto. 3 soferi au ramas fara permis, iar un localnic, in varsta de 37 ... citeste toata stirea