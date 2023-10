Sambata, 14 octombrie, in intervalul orar 11.00 - 15.00, "Politia Economica" a organizat o razie cu efective marite pe raza localitatilor Prejmer, Lunca Calnicului, Teliu, Harman, Podu Oltului, Bod, Feldioara si Sanpetru, avand ca principal scop prevenirea si combaterea infractionalitatii in domeniile drepturilor de autor (produse contrafacute), evaziunii fiscale si contrabandei.Astfel, in cadrul controalelor, au fost verificati 51 de operatori economici iar, pentru abaterile constatate, s-au ... citeste toata stirea