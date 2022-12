Razie "in circuit": Brasov - Poiana Brasov - Tarlungeni - Bod - Prejmer - Dumbravita - Halchiu - Brasov

Duminica, 11 decembrie, in intervalul orar 15.00 - 20.00, Politia Municipiului Brasov a organizat o actiune cu efective extinse pe raza localitatilor Brasov, Poiana Brasov, Tarlungeni, Bod, Prejmer, Dumbravita si Halchiu, precum si in zona limitrofa a acestora, scopul actiunii fiind "asigurarea unui climat de siguranta rutiera si combatere a faptelor antisociale in mediul urban si rural", potrivit raportului de misiune. In actiune au fost angrenati politisti de la Criminalitate Economica, ... citeste toata stirea