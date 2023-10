Miercuri, 25 octombrie, politia a descins in pietele din Brasov, control dispus de cei de la Criminalitate Economica. "Obiectivul principal al actiunii a fost reprezentat de verificarea respectarii de catre agentii economici, care isi desfasoara activitatea comerciala in domeniul alimentare, a dispozitiilor legale in vigoare. De asemenea, politistii au urmarit si modul de transport al acestor produse, tipul de vehicule utilizate si conditiile sanitare pe care trebuie sa le indeplineasca cei din ... citeste toata stirea