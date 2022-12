Razie in Sacele: 60 de soferi si-o "vedeta", in Garcini

Politia Municipiului Sacele a desfasurat marti, 6 decembrie, in intervalul orar 16.00 - 18.00, o razie in trafic, pentru "depistarea si tragerea la raspundere a conducatorilor de vehicule aflati sub influenta alcoolului sau a unor substante psihoactive si pe linie silvica".In total, 60 de masini au fost oprite la filtrele instalate. 65 de persoane au fost legitimate, 40 au fost testate cu aparatul etilotest, iar 5 au fost amendate.Pe langa bilantul succint al actiunii, Politia l-a dat drept ... citeste toata stirea