Razie pe strazile din Brasov, 25 de amenzi si un permis retinut

In cursul zilei de miercuri, 27 martie, a fost iar zi de "razie preventiva" la nivelul Politiei Municipiului Brasov."Pentru ca ne dorim cresterea gradului de siguranta rutiera, in contextul unui aflux mare de turisti, politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov au desfasurat activitati complexe in vederea identificarii si sanctionarii abaterilor de la normele legale, in special pentru depistarea conducatorilor auto aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor interzise, ... citește toată știrea