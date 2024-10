Razie pentru "blatistii" din Apata: 102 amenzi intr-o zi

Vineri, 4 octombrie, a fost zi de razie in comuna Apata si in Gara Brasov, cu politistii de la IPJ si de la Sectia Transporturi, insotiti de jandarmi."Actiunea a avut loc in trei etape din zi,, incepand de la primele ore ale diminetii, iar activitatile au vizat atat verificari in comuna Apata, cat si in Gara Brasov, unde s-a monitorizat circulatia persoanelor de interes operativ politienesc, care utilizeaza trenul ca mijloc de transport. Pe durata desfasurarii actiunii, politistii au ... citește toată știrea