Razii in cascada: vineri - la granita cu Covasna, sambata - pe ruta turistica Brasov - Rasnov - Zarnesti - Bran

Vineri, 25 martie, in intervalul orar 8.00-12.00, politistii din Brasov, in colaborare cu cei din Covasna, au desfasurat o actiune, in sistem CASCADA, pe DN 11. In total, au fost aplicate 168 de amenzi (83.800 lei), dintre care: 153 - pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 15 - alte abateri la regimul rutier. Au fost retinute si 24 de permise de conducere (23 - pentru viteza, 1 - depasire neregulamentara).Filtrele in cascada au avut ca scop "verificarea respectarii de catre ... citeste toata stirea