RCA, a 4-a prelungire a plafonarii

Vom plati polite RCA la preturi plafonate inca trei luni. Guvernul vrea sa prelungeasca masura, care expira chiar la sfarsitul acestei saptamani. Este a patra oara cand statul intervine in stabilirea pretului pentru polita obligatorie.Ministerul Finantelor, care a initiat proiectul, spune ca este necesara prelungirea plafonarii pana pe 30 iunie, pentru a evita o explozie a preturilor. Sunt voci in piata de profil care sustin ca in lipsa acestei plafonari, preturile ar creste cu 30%.Este o ... citește toată știrea