Formularul de constatare amiabila de accident necesar in cazul asigurarilor de raspundere civila auto (RCA) va putea fi completat, din toamna, si electronic.Autoritatatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat un proiect de modificare a normelor asigurarile auto in Romania.Una dintre reglementarile introduse in premiera este aceea ca formularul de constatare amiabila in ... citeste toata stirea