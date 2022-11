(Re)Aprindeti candela!

In anii '90 acest cantec - pe versurile poetului basarabean Grigore Vieru - magistral interpretat de sotii Ion si Aldea Teodorovici a reaprins pe langa candele si credinta, foarte multe sperante. "Reaprindeti candela-n cascioara/Langa busuiocul cel mereu/Degerat la maini si la picioare/Se intoarce-acasa Dumnezeu...". Versuri profunde, al caror inteles te infioara. Dumnezeu se intorcea acasa, in libertatea pe care oamenii o castigasera dupa atata vreme de exil: poporul exilat in URSS, un spatiu ... citeste toata stirea