Proiectul de reabilitare si punere in valoare a Bastionului Postavarilor din Brasov nu a trecut de etapa documentatiilor. Astfel, dupa ce in 30 august, Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico economici aferenti investitiei, in aceasta perioada municipalitatea brasoveana cauta o firma care sa realizeze o serie de documentatii tehnice, in analiza fiind o oferta in valoare de 321.300 lei (cu tot cu TVA), depusa de firma SC Q-Group Proiect SRL din Bucuresti.In cazul in care va fi semnat un ... citeste toata stirea