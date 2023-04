Consilierii judeteni brasoveni vor dezbate in sedinta de plen din 27 aprilie un nou proiect de hotarare privind reabilitatea energetica a cladirii in care a functionat multi ani Bistro 2000 (fosta cantina PCR de pe Bulevardul Eroilor, vis-a-vis de Colegiul National Unirea). Pentru realizarea lucrarilor, Consiliul Judetean Brasov (care detine respectivul imobil) a depus o cerere de finantare nerambursabila prin Planul National de Redresare si Rezilienta in luna ianuarie a acestui an, insa ... citeste toata stirea