Reabilitarea Complexului Agrement, 28 milioane lei. Principala problema: infiltratiile de apa

Inchis in anul 2015, Complexul Agrement de sub Tampa va intra, in sfarsit, in reabilitare. Imobilul este acum in administrarea Bibliotecii Judetene Brasov si va fi transformat intr-un "hub cultural", insa pana atunci va trece prin reparatii ample, care vor dura 2 ani.Astfel, in sedinta de plen extraordinara a Consiliului Judetean Brasov de azi, 28 octombrie, consilierii judeteni vor vota indicatorii tehnico economici pentru reabilitarea fostei baze sportive, dupa care va putea fi lansata ... citește toată știrea