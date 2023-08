Constructorul care se ocupa de modernizarea corpului nou al Maternitatii Brasov este verificat saptamanal de reprezentantii Consiliului Judetean Brasov. In acest mod, reprezentantii administratiei judetene vor sa se asigure ca termenul de finalizare a lucrarilor este respectat, iar saloanele si cabinetele sunt reintroduse in circuitul medical in cel mai scurt timp.De altfel, si luni, 7 august, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, impreuna cu managerul Spitalului Clinic ... citeste toata stirea