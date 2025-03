Reactia lui Calin Georgescu dupa ce BEC i-a respins candidatura la alegerile prezidentiale 2025: "Romania este sub tiranie!"

Calin Georgescu a avut o prima reactie, dupa ce Biroul Electoral Central (BEC) i-a respins candidatura la alegerile prezidentiale. "Romania este sub tiranie!", se arata in mesajul postat de Calin Georgescu.Distribuie daca iti place!Calin Georgescu a reactionat la scurt timp dupa decizia BEC de a-i respinge dosarul de candidatura la alegerile prezidentiale.Calin Georgescu a postat, duminica seara, pe X, un mesaj doar in limba engleza, dupa ce Biroul Electoral Central i-a respins ... citește toată știrea