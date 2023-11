O femeie de 63 de ani a avut nevoie de interventia elicopterului SMURD, care a transportat-o de la Spitalul de Recuperare Cardiovasculara din Covasna la Brasov.Marti, 7 noiembrie, la pranz, persoana in cauza a fost dusa in camera de garda a spitalului "Dr. Benedek Geza", acuzand dureri in piept.Medicii Enea Nicolae Valentin si Luca Cezar au diagnosticat rapid problema: un infarct miocardic inferior acut. "Datorita interventiei lor rapide si profesionale, pacienta a fost transportata cu ... citeste toata stirea