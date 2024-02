Realitatea bate mitul: investitii record pentru Brasov in perioada 2021-2024

Unul dintre miturile legate de administratia locala de la Brasov este acela ca in trecut se lucra mai bine si mai eficient decat in prezent. Realitatea este ca proiectele Brasovului nu s-au derulat niciodata mai bine ca in acest prim mandat al primarului Coliban.Adevarul e ca fosta administratie "obosise" in ultimele doua mandate si asta se vede cel mai bine din volumul investitiilor publice facute in Brasov, dar mai ales din modul in care se lucra: amanari cu anii si majorarea semnificativa ... citește toată știrea