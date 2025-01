Realitatea din scoli, vazuta de la Brasov: "Majoritatea sunt pe ideea *da-i sa mearga*"

4 din 10 elevi romani sunt analfabeti functional, arata cel mai recent studiu national. Raportul a fost intocmit de o platforma educationala, in colaborare cu Ministerul Educatiei. Numai un elev din 10 are capacitate de a intelege corect mesajul unui text. De asemenea, Romania este pe ultimele locuri in Europa raportat la rezultatele testelor PISA. In acest context, redactia BizBrasov.ro a primit o posibila explicatie cu privire la cauzele acestor rezultate dezastruoase ale invatamantului ... citește toată știrea