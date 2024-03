Realitatea murdara de la Fabrica de pulberi din Fagaras

Cresterea tarifelor la salubritate are, la Fagaras, si o cauza politica. Cel putin asta sustine primarul orasului, Gheorghe Sucaciu (PSD), care ii reproseaza consilierului local Lucian Cupu (PNL) ca depune reclamatii, iar societatea de salubritate a orasului (firma Salcoserv, aflata in subordinea Consiliului Local) este amendata.Astfel, in ultima sedinta de plen a Consiliului Local Fagaras, de luni, 11 martie, primarul s-a aratat nemultumit de faptul ca Lucian Cupu, care este si lider ... citește toată știrea