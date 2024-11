Reapare "patrula scolara". Un plan al IPJ Brasov

Pietonii au traversat strada miercuri, 6 noiembrie, pe trecerea de langa Scoala Gimnaziala nr. 25 Brasov, mai organizat si mai sigur ca niciodata. Aceasta pentru ca politistii brasoveni au organizat, impreuna cu elevi ai scolii, o patrula de circulatie care a actionat in zona. Actiunea s-a desfasurat in contextul proiectului local "In siguranta, in trafic", ce va avea ca scop constituirea patrulelor scolare de circulatie formate din elevi de gimnaziu."Elevii sunt destul de incantati pentru ca ... citește toată știrea