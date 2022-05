Recea: Un "imprumut" sa-l tina minte

Sambata, 30 aprilie, in jurul orei 14.20, un tanar, in varsta de 27 ani, a fost prins pe DC72, pe raza localitatii Recea din judetul Brasov, conducand un moped, beat (0,04 la mie alcoolemie), dar si fara permis, fiind informat ca, pe langa amenda, i se va deschide dosar penal pentru "conducerea unui vehicul fara permis de conducere". Mopedul, teoretic a fost "imprumutat", numai ca proprietarul nu stia sau nu a vrut sa recunoasca asta, avand in vedere ca si acesta era neinmatriculat si astfel ar ... citeste toata stirea