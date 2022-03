Recensamant 2022. In Sacele vor fi 11 centre pentru autorecenzare asistata

Din data de 14 martie 2022 va incepe Recensamantul Populatiei si a Locuintelor.Astfel, in perioada 14 martie 2022 - 15 mai 2022 se va desfasura etapa de autorecenzare asistata (pentru populatia fara acces la instrumente digitale pentru autorecenzare), urmand ca in perioada 16 mai 2022 - 17 iulie 2022 sa se efectueze operatiunea de recenzare in teren.Primaria Municipiului Sacele vine in intampinarea sacelenilor care doresc a se autorecenza si va pune la dispozitie spatii dedicate si ... citeste toata stirea