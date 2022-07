Recensamant la teatru sau la mall

Locuitorii municipiului Brasov care nu vor sa primeasca recenzorii in casa vor putea merge la puncte fixe de recenzare. Astfel, printr-o decizie a Comisiei Judetene pentru Recensamantul Populatiei si al Locuintelor, incepand de vineri, 8 iulie, si pana in 17 iulie in municipiul Brasov vor functiona 5 puncte fixe de recenzare, deschise intre orele 10.00 si 20.00.De asemenea, tot pana in 17 iulie, va continua recenzarea la domiciliu, iar daca va fi nevoie, recenzorul va fi insotit de un ... citeste toata stirea