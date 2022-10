Recenzorii din municipiul Brasov, platiti cu mare intarziere

Chiar daca si-au terminat treaba inca de la finalul lunii iulie, recenzorii care au mers din usa in usa in gospodariile din municipiul Brasov au inceput sa isi primeasca banii abia in 18 octombrie.Astfel, Primaria Brasov a anuntat ieri ca a facut viramentele pentru plata celor 333 de recenzori care au optat pentru plata prin banca, iar din 19 octombrie vor incepe platile pentru cei 8 care au solicitat plata prin numerar, acestia din urma urmand sa fie contactati telefonic pentru a isi ... citeste toata stirea