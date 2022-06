Recenzorii nu pot cere: date despre istoricul medical sau de vaccinare, cardurile bancare sau veniturile celui recenzat

De putina vreme a inceput etapa interviului fata in fata din cadrul recensamantului amanat pentru acest an, in care recenzorii fac vizite in casele celor ce nu s-au autorecenzat in etapa anterioara. In cadrul interviului, recenzorii pun intrebari legate de locuinta celui recenzat, de studiile finalizate, de etnia acestuia si altele, dar sub nicio forma nu sunt cerute date legate de cardurile bancare detinute, veniturile sau simpatiile politice ale persoanelor recenzate.Concret, interviul fata ... citeste toata stirea