Rechinii ne-au speriat foarte mult in aceasta vara, in primul rand pentru presupusele atacuri asupra oamenilor, relateaza CNN. Cu toate acestea, oamenii sunt o amenintare mai mare pentru rechini decat sunt rechinii pentru noi.Cea de-a 35-a editie oficiala a Saptamanii rechinilor are loc intre 23 si 29 iulie pe Discovery Channel si are ca scop cresterea educatiei despre acesti pradatori marini stravechi, care sunt esentiali pentru sanatatea oceanului.Exista mai mult de 500 de specii de ... citeste toata stirea