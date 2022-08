Parintii vor plati mai mult, in acest an, pentru rechizitele copiilor.Preturile au crescut fata de anul trecut cu aproape 40-50%. Iar la unele produse acestea s-au dublat, in comparatie cu anul 2021.Pret 2021: caiet de romana A5 - 1,2 lei, pret 2022: - 2 leiPret 2021: caiet de biologie/geografie - 1,2 lei, pret ... citeste toata stirea