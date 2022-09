Reciclarea plasticului are nota de trecere, dar nu face performanta. 85% din ambalaje ajung la gunoi

Sunt atat de multe la nivel mondial, incat este foarte greu sa spui cu exactitate cate ajung la gunoi si cate sunt reciclate. Cu toate acestea, in privinta deseurilor reciclabile sunt realizate anual, in toata lumea, tot felul de masuratori care pot oferi o perceptie generala asupra gradului de reutilizare a diferitelor categorii de materiale. Bogdan Constantinescu, specialistul Brai-Cata in colectare separata si reciclare a facut un rezumat al celor mai noi date din industria de reciclare.In ... citeste toata stirea