Recomandare de la Comisia Europeana: "Toti rezidentii Uniunii Europene ar trebui sa dispuna de provizii esentiale pentru 72 de ore"

Comisia Europeana baga spaima in europeni si recomanda ca, fiecare rezident al Uniunii Europene sa aiba provizii pentru 72 de ore, in caz de atacuri cibernetice si sabotaje, dar si unor incidente chimice, biologice sau nucleare.Aceasta recomandare este cuprinsa in raportul Comisiei Europene privind consolidarea sprijinului civil si militar, publicat pe site-ul CE. ... citește toată știrea