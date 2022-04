In vederea prevenirii unor evenimente nedorite in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Inspectoratul de Politie Brasov recomanda cetatenilor sa aiba in vedere un minim de masuri de autoprotectie, in special in noaptea de Inviere:in aglomeratie, hotii reusesc sa fure cu usurinta si sa se faca nevazuti in multime, motiv pentru care este recomandat sa nu va lasati ... citeste toata stirea