Recomandari ale politistilor pentru sarbatori in siguranta

In perioada noiembrie 2022- ianuarie 2023, politistii Biroului Analiza si Prevenirea Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov demareaza o serie de activitati preventive in cadrul Campaniei "Sarbatori in siguranta".Scopul campaniei il constituie cresterea gradului de siguranta a populatiei pe perioada sarbatorilor de iarna, in raport cu diverse forme de manifestare a infractionalitatii specifice: furturi din locuinte, furturi din buzunare in centre comerciale sau ... citeste toata stirea