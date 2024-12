Recomandari ANSVSA pentru consumatori, de sarbatori. In ce conditii poate fi taiat porcul?

ANSVSA vine cu recomandari privind achizitionarea si manipularea alimentelor de origine animala in perioada Sarbatorilor de iarna.Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) recomanda cetatenilor atentie deosebita la cumpararea si pastrarea alimentelor de origine animala, in special in perioada sarbatorilor de iarna.Inspectorii atrag atentia ca in gospodarie porcul poate fi taiat doar "sub control sanitar-veterinar", iar vanzarea carnii este interzisa. ... citește toată știrea