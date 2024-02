Recomandari MAE pentru romanii care calatoresc in tari cu risc ridicat de malarie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie, recomandandu-le cetatenilor romani care merg in strainatate sa se informeze privind conditiile de calatorie, in contextul cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu "malarie de import".MAE aminteste cetatenilor romani care urmeaza sa efectueze o deplasare internationala sa se informeze asupra conditiilor de calatorie in tarile pe care intentioneaza sa le viziteze, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de ... citește toată știrea